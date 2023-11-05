Россияне привезли из Турции новый штамм коронавируса

В России зарегистрирован десяток случаев заболевания новым подвариантом коронавируса «Пирола», заболевание которым в первые дни проходит с высокой температурой, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«(Еще) 3 ноября в России мы не регистрировали этот вирус. Семь случаев в Санкт-Петербурге и три случая в Москве. Все московские случаи полностью отработали и все они завозные - это россияне, приехавшие с отдыха из Турции и Германии», - сказала Попова журналистам.

«На сегодняшний день мы безусловно ожидаем распространение этого варианта в России», - отметила она.

По словам Поповой, данный вариант не вызывает более тяжелого течения заболевания, «но вместе с тем, первые дни проходят очень непросто, с высокой температурой за 38».

Она призвала граждан для защиты от заражения носить маски, держать в чистоте руки и гаджеты, а также сократить число контактов.

В сентябре сообщалось, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций и является более заразным по сравнению с предшественниками.