В Лачине, как и в каждом регионе Карабаха и Восточного Зангезура, развернулись масштабные реконструкционные и ремонтно-восстановительные работы, говорится в заявлении ПО «Азеригаз» SOCAR.

В рамках проводимых работ ПО горный Лачин снабжается природным газом. Уже на начальном этапе 150 из 600 домов были оснащены газовыми счетчиками и обеспечены природным газом.

По этому случаю в центре города было организовано мероприятие, в котором приняли участие спецпредставитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов и заместитель генерального директора по продажам SOCAR «Азеригаз» Рашад Джавадов, а также жители города.

Выступившие на церемонии поздравили лачинцев с историческим днем и подчеркнули, что работы по газификации освобожденных от оккупации территорий успешно продолжаются.

Затем был зажжен факел, символизируя о газификации города.

Выступившие на мероприятии лачинцы выразили благодарность президенту Азербайджана за освобождение города по итогам Отечественной войны, проведенные здесь после деоккупации масштабные работы по реконструкции и восстановлению, а также за подачу природного газа в город.

Наряду с газификацией Лачина, аналогичные работы быстрыми темпами проводятся в селе Забух. Здесь на первоначальном этапе будут обеспечены природным газом 200 домов. Как и в Лачине, в селе Забух также состоялась встреча с местными жителями и зажжен символический факел.