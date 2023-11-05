Иран обеспокоился угрозами израильского министра

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами призвал международное сообщество осудить угрозы израильского министра использовать ядерное оружие против Газы, указывая, что такие высказывания подтверждают наличие ядерного оружия у Израиля, передает агентство IRNA.

"Представитель сионистского режима снова подтвердил факт обладания ядерным оружием, и, что еще более тревожно, угрожая угнетенному и беззащитному населению Газы, он оспаривает основополагающие принципы международного права и устава ООН", — заявил Мохаммад Эслами в интервью агентству IRNA.

Эслами подчеркнул, что некоторые государства уже осудили это заявление, и призвал международные организации, в частности ООН, прервать молчание и предпринять решительные шаги в свете угрозы, которую он описал как "серьезную опасность для мира и международной безопасности".

Он также обратился к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генеральному директору Рафаэлю Гросси с призывом беспристрастно и серьезно отнестись к этой проблеме в контексте нераспространения и разоружения на Ближнем Востоке.

Иранский чиновник отметил, что Израиль регулярно выражает беспокойство по поводу ядерной программы Ирана, утверждая, что Тегеран представляет значительную угрозу для региональной стабильности, в то время как сам скрывает свой ядерный арсенал, дестабилизирующий регион.

Ранее представитель МИД России заявила, что высказывание израильского министра о применении ядерного оружия в секторе Газа вызвало много вопросов, один из которых - есть ли оно в арсеналах у Тель-Авива.

Напомним, ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал сброс бомбы на Газу одним из вариантов решения палестино-израильского конфликта. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении Элияху от участия в заседаниях правительства.