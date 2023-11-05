Посольство Азербайджана в России запустило официальный телеграм-канал (https://t.me/AzEmbassyRu), сообщает haqqin.az.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в размещенном на телеграм-канале видео поздравляет проживающих в России соотечественников с Днем Победы - 8 Ноября.

«Сегодня для нашего коллектива знаменательный день, потому что начинает свою работу телеграм-канал посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Я очень надеюсь, что этот телеграм-канал будет полезен для нашего общения, даст нам возможность доводить свое мнение до широкой общественности и, конечно, публиковать консульские новости», - отметил посол.

Посол Азербайджана надеется, что телеграм-канал станет площадкой для широкого общения, выражения своего мнения: «Иногда приходится отвечать всяким картавящим, шепелявящим так называемым диванным политологам, которые, сидя у себя дома, придумывают различные небылицы об Азербайджане».