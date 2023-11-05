Тысячи жителей Газы передвигаются на юг анклава видео
Тысячи жителей Газы перемещаются с севера анклава на юг, следуя призыву к эвакуации, сообщает пресс-служба армейской группировки.
Там указали, что жители Газы в настоящее время движутся по дороге Салах Аль-Дин к югу сектора Газа.
Официальный представитель израильской армии Авичай Адраи напомнил, что «коридор безопасности» функционирует ежедневно с 10:00 до 14:00.
ЦАХАЛ объявил, что гуманитарный коридор будет открыт для жителей Газы, которым предписано переместиться с северной части анклава на юг.
«Северная часть сектора Газа — это зона боевых действий. Время для эвакуации истекает», — написал в соцсети Х представитель ЦАХАЛ.
Он призвал оставшихся в Газе мирных жителей присоединиться к «сотням тысяч» людей, которые уже эвакуировались через гуманитарный коридор.
Тысячи жителей Газы пердвигаются на юг анклава pic.twitter.com/nmdLHgxc1H— Bellman13 (@Bellman138) November 8, 2023