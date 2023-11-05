Там указали, что жители Газы в настоящее время движутся по дороге Салах Аль-Дин к югу сектора Газа.

Тысячи жителей Газы перемещаются с севера анклава на юг, следуя призыву к эвакуации, сообщает пресс-служба армейской группировки.

Официальный представитель израильской армии Авичай Адраи напомнил, что «коридор безопасности» функционирует ежедневно с 10:00 до 14:00.

ЦАХАЛ объявил, что гуманитарный коридор будет открыт для жителей Газы, которым предписано переместиться с северной части анклава на юг.

«Северная часть сектора Газа — это зона боевых действий. Время для эвакуации истекает», — написал в соцсети Х представитель ЦАХАЛ.

Он призвал оставшихся в Газе мирных жителей присоединиться к «сотням тысяч» людей, которые уже эвакуировались через гуманитарный коридор.