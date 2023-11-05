Ильхам Алиев из Ханкенди: «В истории Азербайджана подобных побед не было» обновлено 17:22
«Проведенные за последние три года военные операции, включая Фаррухскую операцию, операцию Сарыбаба-Гырхгыз и другие, значительно улучшили наши стратегические позиции». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Ханкенди на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
По словам главы государства, «эти операции в то же время стали месседжами Армении о том, что никто и ничто не в силах остановить нас, Карабах – это азербайджанская земля, условия здесь диктуем мы, и вы должны немедленно вывести свои вооруженные силы с наших земель».
«Если бы тогда прислушались к моим словам, не было бы необходимости проводить антитеррористические мероприятия в сентябре. Причиной всех их бед являются они сами. Их беды начались отнюдь не три года назад, а еще в начале 1990-х годов», - сказал президент Азербайджана.
Глава государства в своем выступлении также сказал, что «после Шушинской операции 8 ноября хребет вражеской армии был сломлен, и через день враг подписал акт о капитуляции. 23 апреля этого года мы полностью восстановили нашу территориальную целостность, взяв под контроль азербайджано-армянскую границу в Лачинском направлении. А 20 сентября полностью восстановили государственный суверенитет».
Заявив, что с сепаратистами покончено раз и навсегда, глава государства отметил: «В Азербайджане больше не будет места сепаратизму. Сегодня Азербайджанское государство контролирует всю территорию, и причиной тому являются наши храбрецы, которые стоят сегодня на этой площади, и десятки тысяч азербайджанских солдат. Мы добились этой Победы ценой их крови и жизней».
* * * 16:17
«Три года назад город Шуша, являющийся короной Карабаха, был освобожден от оккупантов. Спустя день вражеская армия сдалась и подняла белый флаг. Таким образом, Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджанского государства. Это – историческое событие», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в городе Ханкенди на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Глава государства отметил, что азербайджанский народ на протяжении многих лет в период оккупации бил в одну точку: чтобы наши земли поскорее были освобождены от оккупантов.
«Мы приближали этот священный день каждый день, каждый час своим трудом, своей работой.
Помню, пять лет назад, выступая на военном параде, проведенном на площади Азадлыг в Баку в сентябре 2018 года, я сказал, что мы поднимем Флаг Азербайджана на всех землях, которые сегодня все еще находятся под оккупацией. И этот день настал», - подчеркнул глава государства.
* * * 16:00
Ильхам Алиев подчеркнул, что в многовековой истории азербайджанского народа подобных блестящих побед не было: «Шушинская операция, все другие военные операции, которые мы проводили в течение 44 дней, мужество наших военных – это героический эпос. Наши победоносные Вооруженные силы, подарившие нам этот День Победы, проявив на поле боя храбрость, героизм, самоотверженность, изгнали врага с наших исконных земель. Это – большое историческое событие».
По словам азербайджанского главы государства, вражеская армия, увидев профессионализм, самоотверженность Вооруженных сил Азербайджана, все больше паниковала, что, по их собственному признанию, во время 44-дневной войны в армии Армении было более 12 тысяч дезертиров: «Однако ни один военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана не покинул поле боя. Это еще раз продемонстрировало всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа и его высокие нравственные качества».