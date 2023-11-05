«Проведенные за последние три года военные операции, включая Фаррухскую операцию, операцию Сарыбаба-Гырхгыз и другие, значительно улучшили наши стратегические позиции». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Ханкенди на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

По словам главы государства, «эти операции в то же время стали месседжами Армении о том, что никто и ничто не в силах остановить нас, Карабах – это азербайджанская земля, условия здесь диктуем мы, и вы должны немедленно вывести свои вооруженные силы с наших земель».

«Если бы тогда прислушались к моим словам, не было бы необходимости проводить антитеррористические мероприятия в сентябре. Причиной всех их бед являются они сами. Их беды начались отнюдь не три года назад, а еще в начале 1990-х годов», - сказал президент Азербайджана.

Глава государства в своем выступлении также сказал, что «после Шушинской операции 8 ноября хребет вражеской армии был сломлен, и через день враг подписал акт о капитуляции. 23 апреля этого года мы полностью восстановили нашу территориальную целостность, взяв под контроль азербайджано-армянскую границу в Лачинском направлении. А 20 сентября полностью восстановили государственный суверенитет».

Заявив, что с сепаратистами покончено раз и навсегда, глава государства отметил: «В Азербайджане больше не будет места сепаратизму. Сегодня Азербайджанское государство контролирует всю территорию, и причиной тому являются наши храбрецы, которые стоят сегодня на этой площади, и десятки тысяч азербайджанских солдат. Мы добились этой Победы ценой их крови и жизней».