ЕС раскрывает объятия для Грузии, Украины и Молдовы

Еврокомиссия в среду, 8 ноября, рекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, передает Euronews.

Помимо этого, Еврокомиссия рекомендовала начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Украины. 

При этом Брюссель предъявил Киеву ряд условий, в частности, искоренение коррупции, "деолигархизация" и обеспечение языковых прав меньшинств. Семь таких предварительных условий признаны выполненными.