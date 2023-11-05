ЕС раскрывает объятия для Грузии, Украины и Молдовы
Еврокомиссия в среду, 8 ноября, рекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, передает Euronews.
Помимо этого, Еврокомиссия рекомендовала начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Украины.
При этом Брюссель предъявил Киеву ряд условий, в частности, искоренение коррупции, "деолигархизация" и обеспечение языковых прав меньшинств. Семь таких предварительных условий признаны выполненными.
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