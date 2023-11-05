"После Шушинской победы враг фактически был готов капитулировать и через день подписал акт о капитуляции. И мы остановили войну", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

«В то время наши Вооруженные силы были в шаге от Ханкенди. Приостановление в то время (после Шушинской победы – ред.) войны было нашим осознанным выбором. То, что мы сегодня проводим вот здесь – на центральной пощади города Ханкенди военный парад, еще раз показывает, насколько это был правильный, мудрый шаг», - отметил глава государства.

Тогда (10 ноября 2020 года – ред.) я не сомневался, что настанет день, когда Флаг Азербайджана будет поднят здесь – в городе Ханкенди. Прекращение 44-дневной войны 10 ноября 2020 года позволило нам без единого выстрела вернуть Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы... Армения была вынуждена выполнить это требование. Потому что она увидела силу Вооруженных сил Азербайджана на поле боя и волю политического руководства Азербайджана в политической плоскости. Освобождение Агдамского, Лачинского, Кяльбаджарского районов без единого выстрела спасло жизни тысячам наших молодых людей. Мы бы в любом случае освободили эти районы на поле боя. Однако число наших шехидов могло быть больше"...