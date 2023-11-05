«В текущей глобальной шахматной партии крупные державы соперничают, в то время как малые государства также делают ходы», — такими словами описывает победу Азербайджана в Карабах е сингапурский журналист Го Чун Кан для Think China в статье под заголовком «Смогут ли Байден и Си воспользоваться моментом и добиться прорыва в международных отношениях?»

Журналист разбирает причины, по которым Армения осталась в изоляции. По его словам, Запад устал разбираться с Украиной, США оказались заняты противостоянием с Китаем, а ХАМАС подставил подножку американским планам по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Аналитик также выделяет три ключевых момента, заставивших Россию воздержаться от вовлечения в конфликт. Во-первых, Россия погрязла в войне с Украиной и столкнулась с серьезными затруднениями, потеряв возможность отвлекаться на другие конфликты и стремясь как можно скорее закончить войну. Во-вторых, недовольство Кремля желанием Армении сблизиться с НАТО после цветной революции. Третьей причиной, по мнению автора, является активная поддержка Азербайджана со стороны Турции.

Все это дало возможность Азербайджану сделать шаг вперед. На этот раз оккупированная Арменией территория была отвоевана почти без кровопролития, в выигрыше оказались Азербайджан и Турция. Россия получила удар, Запад не предпринял никаких действий, Армения проиграла и может только сожалеть об этом, резюмирует ситуацию журналист.