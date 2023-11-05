«Хазри» выиграл в Джалилабаде и стал лидером Баскетбольной лиги ВИДЕО
Сегодня стартовал 3-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В первом матче в Олимпийском спорткомплексе Джалилабада местная команда играла с бакинским «Хазри» и уступила со счетом 79:89.
Самым результативным в составе победителей был Амиль Гамзаев, набравший 20 очков и сделавший 10 подборов.
В остальных матчах 3-го тура встретятся: «НТД-ИНДИГО» - «Гянджа» (9 ноября, 14:00, Олимпийский спорткомплекс Хачмаза), «Серхедчи» - «Сумгаит» (10 ноября, 16:30, Спортивный центр «Серхедчи»), «Нефтчи» - «Шеки» (11 ноября, 12:00, Спортивный центр «Серхедчи»), «Хырдалан» - «Сабах» (11 ноября, 19:30, Спортивный центр «Серхедчи»).
Турнирное положение:
1. «Хазри» - 6 очков (3 матча)
2. «Хырдалан» - 4 (2)
3. «Нефтчи» - 3 (2)
4. «Серхедчи» - 3 (2)
5. «Джалилабад» - 3 (2)
6. «Сумгаит» - 3 (3)
7. «Сабах» - 2 (1)
8. «НТД-ИНДИГО» - 2 (1)
9. «Шеки» - 2 (2)
10. «Гянджа» - 2 (2).