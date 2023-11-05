«Хазри» выиграл в Джалилабаде и стал лидером Баскетбольной лиги ВИДЕО

Отдел спорта

Сегодня стартовал 3-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В первом матче в Олимпийском спорткомплексе Джалилабада местная команда играла с бакинским «Хазри» и уступила со счетом 79:89.

Самым результативным в составе победителей был Амиль Гамзаев, набравший 20 очков и сделавший 10 подборов.

В остальных матчах 3-го тура встретятся: «НТД-ИНДИГО» - «Гянджа» (9 ноября, 14:00, Олимпийский спорткомплекс Хачмаза), «Серхедчи» - «Сумгаит» (10 ноября, 16:30, Спортивный центр «Серхедчи»), «Нефтчи» - «Шеки» (11 ноября, 12:00, Спортивный центр «Серхедчи»), «Хырдалан» - «Сабах» (11 ноября, 19:30, Спортивный центр «Серхедчи»).

Турнирное положение:

1. «Хазри» - 6 очков (3 матча)

2. «Хырдалан» - 4 (2)

3. «Нефтчи» - 3 (2)

4. «Серхедчи» - 3 (2)

5. «Джалилабад» - 3 (2)

6. «Сумгаит» - 3 (3)

7. «Сабах» - 2 (1)

8. «НТД-ИНДИГО» - 2 (1)

9. «Шеки» - 2 (2)

10. «Гянджа» - 2 (2).