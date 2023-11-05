Ильхам Алиев о ситуации на границе Азербайджана с Арменией

"После Второй Карабахской войны мы, не останавливаясь ни на день, ускорили процесс строительства армии и не скрывали этого", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

«Мы сразу же заняли все важные пункты в Карабахском регионе. Одновременно мы установили контроль над азербайджано-армянской границей, которая на протяжении многих лет оставалась под оккупацией», - заявил глава государства, отметив, что мы постепенно улучшали свои позиции на границе, и в результате различных мер у нас самые выгодные позиции на большей части азербайджано-армянской границы. «Мы знали, что в Армении поднимали голову реваншистские силы. Мы знали, что иностранные силы, стоящие за Арменией и подстрекающие ее действовать против нас, снова подадут ей провокационные сигналы. Поэтому нам необходимо было защитить нашу границу, и в результате нескольких военных операций сегодня ситуация на азербайджано-армянской границе находится под нашим контролем», - добавил президент Азербайджана.