Названа сумма затрат ВТБ на проект «Север-Юг»

ВТБ оценивает свои затраты на подготовку проекта по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в 4-5 млрд рублей. Об этом в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее в пресс-службе банка ТАСС сообщали, что ВТБ создал компанию "ВТБ - проектный офис" для подготовки предложений по развитию транспортного коридора "Север-Юг".

"Мы никогда не говорили, что мы будем вкладывать в сам проект. Мы взяли на себя <…> расходы, связанные с самим проектом, как проект сделать. Это будет нам стоить порядка 4-5 млрд рублей. Это то, что мы заплатим за то, что будет сделан, обоснован, рассчитан с моделями финансовыми сам проект. Это мы берем на себя. Дальше, будучи обладателем проекта, будем искать инвесторов вместе с государством", — сказал Костин.

Ранее в ВТБ указывали, что банк берет на себя затраты по проработке проекта, чтобы в будущем представить его российским и международным инвесторам.

В начале октября стало известно, что правительство РФ утвердило предложение ВТБ о создании проектного офиса по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг".

Межправительственное соглашение о создании международного транспортного коридора "Север-Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году, позже к нему присоединились еще несколько государств. Москва ратифицировала документ в 2002 году. Цель проекта - обеспечить грузовой транзит из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу.