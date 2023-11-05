Вместе с тем лидеры ХАМАС в интервью The New York Times заявили, что считают разрушения и человеческие потери не плачевным итогом ошибки, а необходимой ценой за «великое достижение» — нарушение статус-кво и возобновление внимания к палестинской проблеме.

В результате израильских авиаударов в Газе погибли тысячи людей, целые семьи были уничтожены. Районы в палестинском анклаве превращены в руины, в больницах без электричества и анестезии лечат раненых детей. В то же время в регионе растет беспокойство о возможности расширения конфликта на более широкую региональную войну.

«Чтобы изменить уравнение, нужно было значительное действие, и было известно, что реакция на это решение будет серьезной» — сказал Халил аль-Хайя, член политбюро ХАМАС. Он подчеркнул, что «палестинский вопрос не умрет».

Аль-Хайя и другие члены ХАМАС, чьи слова приводятся в статье, отвергают идею о том, что их целью является управление Газой, выразив вместо этого поддержку бесконечному конфликту.

«Цель ХАМАС не в том, чтобы управлять Газой и обеспечивать ее водой и электричеством и тому подобное, — продолжает аль-Хайя, — Эта битва не была начата из-за того, что мы хотели топливо или рабочую силу. (...) Эта битва направлена на полное свержение обстановки».

Тахер Эль-Нуну, медиа-консультант ХАМАС, выразил надежду на «перманентное» состояние войны с Израилем и поддержку арабского мира.

«Я надеюсь, что состояние войны с Израилем станет постоянным на всех границах и что арабский мир поддержит нас», — цитирует газета слова консультанта ХАМАС по медиа Тахера Эль-Нуну.