Американские базы на Ближнем Востоке не знают покоя

Американские военные базы в Ираке и Сирии стали мишенями для не менее чем пяти атак за последние два дня . Как передает "Голос Америки", об этом заявили в Пентагоне.

Эти нападения являются частью вооруженной кампании военизированных групп, поддерживаемых Ираном, которые уже почти на протяжении месяца ведут кампанию в знак солидарности с ХАМАС в его противостоянии с Израилем.

Пентагон отмечает, что новые ракетные залпы обрушились на базу поддержки миссии "Евфрат" в Сирии, однако уверяет, что американские войска отделались без потерь, и база не понесла существенного урона.

Кроме того, американские военные подтверждают, что авиабаза в иракском Эрбиле стала мишенью беспилотников-камикадзе.