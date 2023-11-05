Саакашвили поздравляет

Саакашвили заявил, что успех является общим достижением народов Грузии и Украины.

"Хочу всем напомнить, что еще во время своего выступления в Тбилиси в 2011 году президент Франции Саркози заявил, что Грузия станет членом Евросоюза. А украинский народ своим героическим сопротивлением полностью изменил геополитику, разбудил Европу", — сказал экс-президент Грузии.

Саакашвили также утверждает, что действия грузинского правительства были вызваны давлением народа и призывает к смене текущего "правительства олигарха" для продолжения движения Грузии к членству в ЕС.