Алиев назвал главные факторы, которые привели Азербайджан к Победе

«На протяжении 20 лет мы шли к этому дню, проводилась подготовительная работа, укреплялись позиции Азербайджана в международно-правовой плоскости. В результате успешной деятельности, проводимой нами в политической плоскости, весь мир уже начал понимать, что правой стороной являемся мы. Проведенные нами реформы в экономической сфере позволили нам построить независимую экономику, ни от кого не зависеть, строить свою жизнь самостоятельно. Сильная политическая воля позволила проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику и никому не дать возможности вмешиваться в наши дела. Хотя в истории было немало подобных попыток. Мы защитили наше государство, наше национальное достоинство, наш образ жизни, традиции, чтобы никто не совал свой нос в наши дела». Об этом, в частности, сказал, президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Ханкенди на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Глава государства, отметив, что строительство армии безусловно считается задачей номер один, подчеркнул, что основными факторами, которые привели Азербайджан к Победе, стали материально-техническое оснащение, обеспечение оружием и боеприпасами, совершенствование боеспособности нашей армии и, прежде всего, воспитание нашей молодежи в духе патриотизма.