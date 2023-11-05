В чем обвиняют дагестанских силовиков: подробности

Басманный суд Москвы санкционировал арест замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова. Замминистра внутренних дел Дагестана обвиняется в получении двух взяток — в размере 1 млн и 300 тыс. рублей, а также превышении полномочий, сообщает ТАСС.

Вместе с Исмаиловым обвиняемым по делу проходит его подчиненный, заместитель начальника следственного управления МВД Далгат Абдулгапуров.

По версии следствия, Абдулгапуров в 2022 году, действуя в сговоре со своим начальником Исмаиловым, получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела, связанного с нарушениями при строительстве дома. Как сообщила следователь на заседании суда, избиравшего меру пресечения, позже Абдулгапуров, действуя также в сговоре с Исмаиловым, получил 1 миллион рублей «за содействие в распределении бюджетных средств материнского капитала в размере 30 миллионов рублей».

«Кроме этого, Абдулгапуров и Исмаилов решили вложить имеющиеся у них 100 миллионов рублей в приобретение криптовалюты, для чего заручились поддержкой предпринимателя Фролова, который был обвиняемым по одному из уголовных дел», — сообщила следователь. Взамен Фролову обещали прекратить уголовное преследование.

Исмаилов свою вину не признал.