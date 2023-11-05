Кадыров пообещал уволить обрусевших чиновников

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будет увольнять чиновников из своей команды, если их дети не знают чеченского языка. По его словам, такие меры связаны с планами властей республики по популяризации чеченского языка, передают российские СМИ.

«Бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь, детей родному языку должны учить родители», — сказал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что в детских садах и школах республики детей учат русскому языку, а родители «зачастую поощряют это». «У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего», — сказал Рамзан Кадыров.