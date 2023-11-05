Ильхам Алиев: «Азербайджану не нужна новая война... Мы выполнили все задачи»

«…Именно солдаты и офицеры с оружием в руках одерживают победу. Именно они идут грудью вперед, они готовы идти на смерть, и мы это продемонстрировали. Азербайджанские солдаты и офицеры проявили настоящий героизм и отвагу, прорвав шесть линий обороны в сложнейших, неблагоприятных географических условиях, преодолев более миллиона заложенных мин, уничтожив позиции противника, расположенные на высотах». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в Ханкенди на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

«Память о наших дорогих шехидах будет жить в наших сердцах вечно. Мы показали всему миру силу, волю и несгибаемый дух азербайджанского народа… За эти двадцать лет я ни разу не сомневался, что сегодняшний день наступит, и в городе Ханкенди пройдет военный парад под Флагом Азербайджана», - сказал глава государства.

Президент Алиев в своем выступлении предупредил, что с Азербайджаном «шутки плохи». «Если руководство Армении все еще живет реваншистскими идеями, если привыкшие к манипуляциям и стоящие за Арменией страны все еще строят какие-то коварные планы в отношении Азербайджана, пусть посмотрят на сегодняшний парад. Пусть они знают, что здесь выстроилось более тысячи наших храбрецов, а таких, как они, у нас более ста тысяч, и никакая сила не может нам угрожать. Мы готовы сражаться в любой плоскости. Мы показали это на политической арене и, при необходимости, на поле боя».

Глава государства также сказал, что Азербайджану «не нужна новая война. Мы добились того, чего хотели, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство и показали врагу его место. Враг встал перед нами на колени, и сегодня я выступаю тут перед победоносными Вооруженными силами Азербайджана».

«Мы выполнили все задачи. Но в то же время вопросы, связанные со строительством армии, будут и впредь оставаться для нас приоритетными. Пусть все это знают, и пусть никто об этом не забывает», - сказал глава государства.