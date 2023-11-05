Украинский министр ушел в отставку

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в Верховную Раду заявление об отставке, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«В Верховную Раду поступило заявление министра молодежи и спорта Украины Гутцайта В.М. об отставке. Заявление будет рассмотрено в ближайшее время», - написал Стефанчук на своей странице в Facebook.

Как уточнил в телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, парламент рассмотрит вопрос об отставке Гутцайта 9 ноября.