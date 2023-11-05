Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравляют Ильхама Алиева
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю Дня Победы и Дня государственного флага.
В поздравительном послании, опубликованном на сайте официального информагентства Саудовской Аравии Saudi Press (SPA), король пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья, а правительству и народу Азербайджана – устойчивого прогресса и процветания.
Наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд также поздравил президента Ильхама Алиева с Днем Победы и Днем государственного флага, пожелал главе азербайджанского государства крепкого здоровья, семейного счастья, правительству и народу Азербайджана – устойчивого развития и процветания.