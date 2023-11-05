Украину освободили от экзамена по русскому

Еврокомиссия (ЕК) при оценке готовности Украины вступить в Евросоюз (ЕС) не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком в стране.

По данным зарубежных СМИ, европейский чиновник на условиях анонимности заявил журналистам в Брюсселе, что данный вопрос подниматься не будет.

В субботу, 4 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила Украину за выполнение более чем на 90% семи контрольных показателей реформ, установленных Брюсселем.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории страны.