Израиль уничтожил точку запуска ракет ХАМАС ВИДЕО; обновлено 19:27

ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил место пуска противотанковых ракет вместе с боевиками ХАМАС, сообщает Армия обороны Израиля.

Позиция была соединена подземным переходом со складом боеприпасов. ВВС ЦАХАЛ нанесли удар с воздуха, в результате чего инфраструктура была повреждена. Боевиков, сбежавших на крышу здания, уничтожили в результате очередной атаки, сообщает оборонное ведомство.

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Армия обороны Израиля показала, как уничтожает подземные тоннели ХАМАС в секторе Газа, всего разрушено 130 шахт, сообщили в ЦАХАЛ.

Отмечается, что под землей израильские военные нашли запасы воды и кислородное оборудование.