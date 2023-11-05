Израиль уничтожил точку запуска ракет ХАМАС ВИДЕО; обновлено 19:27
ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил место пуска противотанковых ракет вместе с боевиками ХАМАС, сообщает Армия обороны Израиля.
Позиция была соединена подземным переходом со складом боеприпасов. ВВС ЦАХАЛ нанесли удар с воздуха, в результате чего инфраструктура была повреждена. Боевиков, сбежавших на крышу здания, уничтожили в результате очередной атаки, сообщает оборонное ведомство.
November 8, 2023
*** 19:04
Армия обороны Израиля показала, как уничтожает подземные тоннели ХАМАС в секторе Газа, всего разрушено 130 шахт, сообщили в ЦАХАЛ.
Отмечается, что под землей израильские военные нашли запасы воды и кислородное оборудование.
November 8, 2023
November 8, 2023