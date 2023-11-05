8 ноября - в День Победы состоялась церемония открытия административного здания Лачинского районного отдела Службы государственной безопасности.

В мероприятии приняли участие спецпредставитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов, руководящие сотрудники СГБ, а также руководители правоохранительных органов района.

Сначала участники мероприятия осмотрели в фойе здания фотостенд, отражающий различные периоды политической деятельности Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева, а затем ознакомились со всеми необходимыми условиями, созданными в реконструированном по современным стандартам здании, чтобы сотрудники могли эффективно организовать свою службу и постоянно расширять свои операционные возможности.

Было подчеркнуто, что ввод в эксплуатацию такого административного здания является очередным проявлением внимания президента страны к органам безопасности, выражена благодарность главе государства от имени личного состава СГБ.