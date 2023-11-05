В убийстве помощника Залужного заподозрили россиян

Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова, рассказала в эфире телемарафона советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

По ее словам, основная версия - несчастный случай, произошедший в результате неосторожного обращения со взрывным устройством. Однако следствие также рассматривает версию об умышленном убийстве и покушении, завуалированных под непредумышленное убийство или несчастный случай по заказу спецслужб России с целью дестабилизации военно-политической ситуации в Украине.

Еще две версии ГБР - умышленное убийство на почве неприязненных отношений и покушение на убийство другого должностного лица из числа высшего офицерского состава аппарата главнокомандующего ВСУ.

Помощник главнокомандующего ВСУ майор Геннадий Частяков погиб при взрыве гранаты в своем доме в селе Чайки Киевской области вечером 6 ноября - в день своего рождения. 13-летний сын Частякова госпитализирован с тяжелыми ранениями, 11-летняя дочь получила легкие ранения.