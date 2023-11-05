«Хезболла» хвастается обстрелом израильской базы

Боевики ливанской шиитской организации «Хезболла» 8 ноября обстреляли военную базу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Шомере, в результате чего один военнослужащий был убит, еще один – ранен, сообщил телеканал Al Manar.

«Моджахеды атаковали израильскую пехоту возле казарм Довив, что привело к подтвержденным жертвам, в том числе одному убитому и одному раненому», - объявил телеканал со ссылкой на представителей «Хезболлы».