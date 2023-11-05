Российские пропагандисты запустили в сеть фальшивое «обращение» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, созданное с помощью технологии deepfake, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Там отметили, что вражеские телеграм-каналы координированно распространяют дипфейки, в которых Залужный якобы призывает украинцев выйти на площади своих городов, а военных - не подчиняться «преступным приказам» власти.

«На самом деле это видеообращение ненастоящее. Оно было создано и распространено рашистами с помощью технологии дипфейк в ТикТок, X и Telegram. Автором этого «кино» выступил TG-аккаунт «Радио Труха».

Главнокомандующий ВСУ не выступал с обращением и не призывал к военному перевороту», - говорится в сообщении.