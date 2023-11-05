Фарид Гаибов и другие министры тюркоязычных стран собираются в Баскале
Сегодня в Шемахе завершился международный турнир по бадминтону среди спортсменов тюркоязычных стран.
Представители Азербайджана завоевали две золотые медали. В мужских соревнованиях победил Дви Пангесту Дикки, обыгравший в финале турецкого бадминтониста. Также наши спортсмены победили в турнире смешанных пар. Здесь первенствовали Амри Мухаммад Хадафи и Эра Мафтуха, тоже одолевшие в финале турецкий дуэт.
В трех других категориях победили представители Турции.
На финальных поединках присутствовал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
«Очень приятно находиться тут в этот праздничный день, - говорит министр. - Завтра в Баскале будет заседание министров спорта тюркоязычных стран. Благодарю моих коллег. Они поддержали решение о том, чтобы в рамках этой встречи провести турнир по бадминтону и собрать вместе бадминтонистов наших стран. Мы обсудили вопрос относительно того, чтобы это соревнование стало традиционным».
Как сообщил президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов, следующий аналогичный турнир пройдет в Турции.