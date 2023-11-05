Венгрия призналась, что азербайджанский газ не заменит российский

Венгрия по-прежнему закупает основные объемы газа у России, а диверсификация источников и маршрутов поставок пока остается для нее иллюзией, поскольку в Юго-Восточной Европе недостает транспортных мощностей, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на 6-й Румынской международной газовой конференции (RIGC 2023) в Бухаресте.

Он напомнил, что в перспективе Венгрия планирует получать большие объемы газа из Азербайджана, Катара и Турции, но пропускная способность трубопроводов в регионе для этого недостаточна. «Без их расширения диверсификация остается простой иллюзией», - подчеркнул глава МИД.