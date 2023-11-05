Россия просит обратно проданное оружие

Россия старается договориться с такими странами, как Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилия, о возврате уже поставленных им оружейных систем, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Так, в апреле российская делегация побывала в Египте и просила президента Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси отдать более сотни двигателей для вертолетов Ми-8 и Ми-17, которые ранее были проданы Египту. В этом году Россия также пыталась выкупить двигатели для ударных и транспортных вертолетов у Пакистана, Бразилии и Беларуси.

По данным сайта Oryx, ведущего учет задокументированных потерь, Россия лишилась 132 вертолетов, из которых 102 были уничтожены, 28 повреждены и два захвачены украинскими силами. Не исключено, что действующий поставщик вертолетных двигателей «ОДК-Климов» может не справиться с замещением масштабных потерь техники в Украине.