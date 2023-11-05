«Сабах» одержал первую победу в Регулярном сезоне Кубка Европы

Отдел спорта

Сегодня в Спортивном центре "Серхедчи" состоялся матч 4-го тура баскетбольного Кубка Европы ФИБА между азербайджанским "Сабахом" и черногорским "Морнаром".

"Сабах" одержал первую победу в Регулярном сезоне, выиграв со счетом 81:74.

У нашей команды теперь 5 очков. Столько же у "Морнара". Первые позиции в группе занимают чешский "Нимбурк" и турецкий "Бахчешехир".