«Сабах» одержал первую победу в Регулярном сезоне Кубка Европы
Сегодня в Спортивном центре "Серхедчи" состоялся матч 4-го тура баскетбольного Кубка Европы ФИБА между азербайджанским "Сабахом" и черногорским "Морнаром".
"Сабах" одержал первую победу в Регулярном сезоне, выиграв со счетом 81:74.
У нашей команды теперь 5 очков. Столько же у "Морнара". Первые позиции в группе занимают чешский "Нимбурк" и турецкий "Бахчешехир".
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