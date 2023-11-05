Эрдоган гордится Азербайджаном

«От имени турецкого народа и от себя лично сердечно поздравляю всех азербайджанских братьев и сестер во главе с Вашим превосходительством с третьей годовщиной Дня Победы, когда были возвращены исконные азербайджанские земли, десятилетиями находившиеся под оккупацией.

Антитеррористическая операция, с четкостью осуществленная Вами в Карабахе в сентябре этого года, увенчала эту неповторимую победу, одержанную под Вашим командованием ценой большего труда и самоотверженности.

Славный флаг Азербайджана, лично поднятый Вашим превосходительством, сегодня развевается в небе над всей Родиной, что является источником большой радости для Турецкой Республики и всего тюркского мира.

Хочу подчеркнуть, что с одобрением слежу за восстановительными работами и реконструкцией, проводимыми в освобожденных от оккупации регионах, и в этом вопросе, как и во всех остальных вопросах, Турция всегда будет находиться рядом с Вами.

Мы и впредь, как и прежде, будем предпринимать совместные действия, направленные на установление устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе», - говорится в тексте письма.