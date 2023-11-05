Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС

Глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц сообщил журналистам, что Израиль не установил временных ограничений для своей нынешней наземной операции в Газе по искоренению правления ХАМАС в частности и самой организации в целом.

Бывший министр обороны и глава ЦАХАЛ, в настоящее время являющийся членом узкого военного кабинета, говорит, что нынешняя война является экзистенциальной, как с точки зрения безопасности Израиля, так и с точки зрения сохранения сионистских и демократических ценностей государства.

«Война здесь ведется за наше существование и за сионизм, поэтому я не могу дать оценку продолжительности каждого этапа войны и боевых действий, которые последуют за ней. Мы не можем отступить от нашей стратегической цели», - подчеркнул Ганц.