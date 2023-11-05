Медведев о гинекологах и абортах

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свойственной ему манере прокомментировал планы по принятию Украины и Молдовы в Евросоюз.

«Помню, лет 12 назад руководители крупнейших стран Европейского союза, вращая круглыми глазами, заговорщицки намекали мне, что поторопились создать свой союз из таких разных стран. Где, мол, Германия с Францией, а где Румыния, Прибалтика или какая-нибудь никчёмная Греция с разомлевшими на постоянном солнце ленивыми греками…

И вот теперь безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева. Ну и в пользу, как её там, Молдовы или Молдавии.

Неясно, где она и кто там живёт, румыны, кажись, но куда уж её девать при таком раскладе. Политика превыше всего! Очевидно, что новые гордые и прекрасные страны, став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков.

А все эти болгары с прибалтами и прочий второсортный сброд затянет потуже пояса. Конечно, молодой, но прожорливый киевско-кишинёвский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями. Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трёх раз (букв) …», - написал Медведев в своем телеграм-канале.