В подмосковных Люберцах азербайджанец по имени Мугабил Бабаев сбил на своей машине мужчину, который разгуливал по улице с мачете и бил им людей, пишут российские СМИ.

Сначала Бабаев подумал, что в руках у маньяка не настоящий мачете, а муляж, но увидев, как тот ударил им девушку с ребенком, азербайджанец наехал на злоумышленника, а затем помог подоспевшим полицейским скрутить его.

«В таком шоке я был, в это время я в себе не был. Вот это все своими глазами увидел. В тот момент я не знал, что делать. Мысли в голове, что надо его сбить машиной и все. А так, если бы он прошел этот пешеходный переход, дальше школа. Там еще бы порезал», - рассказал Бабаев.

По данным российских СМИ, мужчину с мачете зовут Роман Концелидзе. Он успел нанести несколько ударов девушке с ребенком, получившей легкие травмы, а также ударил бутылкой 14-летнего подростка, которого госпитализировали.

Сам Концелидзе сейчас находится в больнице.

Мугабил Бабаев является выходцем из Азербайджана, но уже более 20 лет проживает в России и имеет российское гражданство.