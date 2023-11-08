Взрывы в Дамаске
Сирийские СМИ сообщают о взрывах вокруг Дамаска.
В то же время телеграм-канал КСИР пишет об атаках ВВС Израиля на аэропорт столицы Сирии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
Сирийские СМИ сообщают о взрывах вокруг Дамаска.
В то же время телеграм-канал КСИР пишет об атаках ВВС Израиля на аэропорт столицы Сирии.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.