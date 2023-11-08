США заявили, что израсходовали почти все средства для Украины

США израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала российской специальной военной операции, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий, — это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96%», - сказал Кирби.

Ранее главы ряда американских ведомств призвали конгресс Соединённых Штатов одобрить бюджетную помощь Украине на сумму в размере $11,8 млрд.