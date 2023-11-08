Венгрия не хочет видеть Украину в ЕС

Венгрия считает, что Украина не может стать членом Европейского союза до завершения войны с Россией. Это якобы «привнесет войну в блок», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгерский чиновник рассказал, что в результате вступления Украины война «войдет в Евросоюз, чего никто не хочет», поэтому страна якобы не может быть принята в ЕС до наступления мира.

Сийярто обвинил Украину в том, что в нашей стране «нарушают принципы Евросоюза, которые касаются национальных меньшинств».

«Поскольку Европейская комиссия также считает, что Украина не выполнила условия для членства, мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах о вступлении с Украиной», - добавил он.

При этом глава МИД Венгрии поддержал обсуждение будущей политики Евросоюза в отношении Украины.

«Украина находится в состоянии войны, и мы видим, что не соблюдается ни свобода СМИ, ни свобода слова, и мы видим, что не проводятся выборы. Очевидно, что для институтов или государств - членов Европейского союза было бы абсурдно оценивать то, как функционируют институты правового государства в Украине в таких условиях», - заявил министр.