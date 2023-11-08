Леонид Швец, автор haqqin.az 00:57

Европейская комиссия приняла решения, которые президент Румынии Клаус Йоханнис назвал «историческими»: Евросоюзу рекомендовано начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Кроме того, предлагается предоставить Грузии статус государства-кандидата на вступление в ЕС, того статуса, которым Украина и Молдова уже обладают. Саммит ЕС в декабре рассмотрит и утвердит эти рекомендации, а с марта начнутся собственно переговоры, которые, по сути, и являются многоступенчатым процессом принятия стран в Евросоюз по ходу согласования национального законодательства с европейским.

Процесс евроинтеграции бывших советских республик резко ускорился после вторжения России в Украину. Сама Украина подала заявку на членство в ЕС уже 28 февраля 2022 года, спустя четыре дня после нападения, а Молдова и Грузия сделали это 3 марта. В Брюсселе тоже не стали тянуть, и 23 июня того же года Украина и Молдова получили статус государств-кандидатов. Для запуска следующего этапа, перехода к переговорам, требовалось выполнить ряд требований, в случае с Украиной их было семь, и вот теперь признано, что они в основном выполнены и нужна лишь небольшая доработка. Что касается Грузии, ее попытка проскочить за компанию не получилась, статуса кандидата она не дождалась, а затем во время войны России с Украиной Тбилиси занял едва не открыто пророссийскую позицию. При этом руководство страны неоднократно заявляло, что Грузия соответствует требованиям Евросоюза ничуть не меньше, а то и больше, чем Украина или Молдова. Грузинское руководство хорошо понимает, что в нынешней ситуации для Брюсселя стратегически правильней не оттолкнуть Грузию, подтолкнув ее таким образом к России, а, наоборот, нужно стараться привлечь. При всей пророссийскости нынешнее власти не могут игнорировать то обстоятельство, что 89% граждан Грузии поддерживают вступление в Европейский Союз. Правда, недавний опрос, проведенный Кавказским центром исследовательских ресурсов (CRRC), показал, что лишь 33% грузин верят, что их стране будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС, но этот скептицизм как раз относится к оценке «европейскости» политиков из правящей «Грузинской мечты». Однако скептики могут оказаться посрамлены, но не из-за того, что так эффективен Тбилиси, а потому, что Брюссель готов ему многое простить, учитывая непростые обстоятельства.

И, разумеется, следует признать, что настоящим локомотивом для Молдовы и Грузии стала Украина, которая платит колоссальную цену за свое стремление быть в Европейском Союзе. Евроинтеграционные устремления украинцев всегда рассматривались в Кремле как «предательские». Збигнев Бжезинский еще в 1994 году писал, что «без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю». Потеря Украины крайне болезненна для Москвы, где любят порассуждать о «триедином славянском единстве» в союзе России, Украины и Беларуси, и там делали и делают все возможное, чтобы Украину не потерять, в результате потеряли, похоже, навеки. А под впечатлением происходящего с Украиной и внутри самой России подальше от Москвы норовят отползти и другие: и Молдова, не забывшая, кого «благодарить» за отколотое Приднестровье, и Грузия, потерявшая Абхазию и Южную Осетию и униженная во время войны 2008 года. Даже Армения, казалось, полностью подмятая Кремлем, норовит взбрыкнуть. С Россией, подпущенной на близкую дистанцию, неуютно, тревожно, небезопасно. Даже Беларусь, входящая в Союзное государство, опасливо ежилась весь 2022 год, ощущая неприятный риск получить войну на своей территории из-за авантюры, устроенной Путиным. Сейчас эти опасения немного развеялись, но не исчезли. Казахстан трепещет всеми семью с половиной тысячами километров общей границы с Россией, Токаев разговаривает с московскими партнерами как с опасными больными, всячески пытаясь успокоить.