Израиль бьет по Ливану ВИДЕО
Израильская армия бомбит позиции "Хезболлы" в Ливане.
November 8, 2023
November 8, 2023
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Израильская армия бомбит позиции "Хезболлы" в Ливане.
November 8, 2023
November 8, 2023
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