Глава ЦРУ поедет убеждать арабов освободить заложников
Глава ЦРУ Уильям Бернс 9 ноября посетит Катар для проведения переговоров с ХАМАС, сообщает катарская газета Al Araby Al Jadeed.
Отмечается, что цель визита - проведение переговоров об освобождении захваченных ХАМАС мирных жителей.
9 октября велись переговоры об освобождении израильских женщин и детей в обмен на 36 палестинских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Но сделка не состоялась из-за отказа Израиля.
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