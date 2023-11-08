США назначили нового посла в Азербайджане

Сенат США одобрил кандидатуру Марка Либби на пост посла в Азербайджанской Республике. Об этом сообщается на странице американского Сената в соцсети X (ранее Twitter).

Кандидатура Марка Либби была одобрена путем голосования. Ранее его кандидатуру утвердил Комитет Сената по иностранным делам.

У Марка Либби ранг советника-посланника, свободно говорит на польском и французском языках. До июня 2021 года занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах миссии США при Европейском союзе в Брюсселе.