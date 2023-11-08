«Идут ожесточенные столкновения»: бои между армией Асада и американскими войсками
США в ночь на 9 ноября нанесли удар по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся атаки дронами американской базы в Ираке, а также на уничтожение беспилотника ВВС США в Йемене.
Как сообщает «Голос Америки», министр обороны США Ллойд Остин заявил, что по приказу президента Джо Байдена 8 ноября в целях самообороны истребители F-15 ВВС США нанесли удар по объекту на востоке Сирии, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками.
«Этот удар является ответом на серию атак по американским военнослужащим в Ираке и Сирии», - говорится в распространенном Пентагоном заявлении.
Остин уточнил, что это вторая операция, проведенная США в ответ на обстрелы американских войск и баз в Ираке и Сирии. «У президента нет более приоритетной задачи, чем обеспечение безопасности американских военнослужащих, и сегодняшним приказом он дал понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, своих людей и свои интересы», - сообщили в Пентагоне.
«…Американские военные продолжат свою миссию по борьбе с ИГИЛ в Ираке и Сирии», - говорится в заявлении Пентагона.
После атаки ВВС США в районе реки Евфрат начались боестолкновения военных США и союзных им курдских формирований с сирийской армией. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.
«Идут ожесточенные столкновения между американскими силами и SDF с одной стороны и сирийской армией и ее союзниками с другой, в них применяются различные виды оружия среднего калибра, тяжелого артиллерийского оружия и ракеты», - говорится в сообщении телеканала.
По словам собеседника телеканала, американские и курдские отряды находились восточнее Евфрата, сирийские военные атаковали со стороны запада.
Спустя некоторое время телеканал сообщил, что обмен ударами между сирийской армией и американскими силами пошел на спад. По его информации, начавшиеся в 04:28 по бакинскому времени перестрелки, которые носили ожесточенный характер, стихли.
Сирийское агентство SANA пишет, что накануне в районе 22:50 по местному времени воздушная атака со стороны израильских ВВС была осуществлена «по некоторым военным пунктам в южном регионе», что привело к материальным потерям.
Примерно в то же время, когда появились сообщения об американской и израильской атаках, стало известно, что базы США подверглись обстрелам в Ираке и Сирии. По данным Al Mayadeen, ракетами и беспилотниками была атакована американская база на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. На севере Ирака беспилотником была атакована авиабаза на военном аэродроме Харир, сообщил Reuters.
Кроме того, ранним утром 9 ноября отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» вновь атаковали военную базу США возле газового месторождения «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, по территории американского объекта было выпущено шесть ракет. О последствиях атаки подробностей не приводится.