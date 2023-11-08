«Идут ожесточенные столкновения»: бои между армией Асада и американскими войсками

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США в ночь на 9 ноября нанесли удар по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся атаки дронами американской базы в Ираке, а также на уничтожение беспилотника ВВС США в Йемене. Как сообщает «Голос Америки», министр обороны США Ллойд Остин заявил, что по приказу президента Джо Байдена 8 ноября в целях самообороны истребители F-15 ВВС США нанесли удар по объекту на востоке Сирии, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками.

«Этот удар является ответом на серию атак по американским военнослужащим в Ираке и Сирии», - говорится в распространенном Пентагоном заявлении. Остин уточнил, что это вторая операция, проведенная США в ответ на обстрелы американских войск и баз в Ираке и Сирии. «У президента нет более приоритетной задачи, чем обеспечение безопасности американских военнослужащих, и сегодняшним приказом он дал понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, своих людей и свои интересы», - сообщили в Пентагоне. «…Американские военные продолжат свою миссию по борьбе с ИГИЛ в Ираке и Сирии», - говорится в заявлении Пентагона. После атаки ВВС США в районе реки Евфрат начались боестолкновения военных США и союзных им курдских формирований с сирийской армией. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник. «Идут ожесточенные столкновения между американскими силами и SDF с одной стороны и сирийской армией и ее союзниками с другой, в них применяются различные виды оружия среднего калибра, тяжелого артиллерийского оружия и ракеты», - говорится в сообщении телеканала. По словам собеседника телеканала, американские и курдские отряды находились восточнее Евфрата, сирийские военные атаковали со стороны запада.