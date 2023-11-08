В ходе турне по Ближнему Востоку директор ЦРУ Уильям Бернс обсуждал с президентом Египта Абдул Фаттахом ас-Сиси и главой разведки Аббасом Камелем предложение о том, чтобы после разгрома ХАМАС Египет взялся за обеспечение безопасности в секторе Газа до тех пор, пока Палестинская администрация не сможет взять на себя эту функцию.

Египет отказался от предложения США обеспечивать безопасность в Газе после окончания войны , сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников.

Сиси отклонил это предложение, заявив, что Египет не будет участвовать в ликвидации ХАМАС, поскольку существование группировки необходимо для поддержания безопасности на границе с сектором Газа. Как отмечает издание, ЦРУ отказалось от комментариев по поводу поездки Бернса.

Ранее в канцелярии египетского президента сообщали, что в ходе встречи с директором ЦРУ обсуждалось прекращение огня и гуманитарная помощь жителям Газы.

Спустя месяц после начала войны Вашингтон все активнее обсуждает с региональными лидерами будущее сектора Газа без ХАМАС. США настаивают, что управлять анклавом должны палестинцы.

«Никакой повторной оккупации Газы после окончания конфликта. Никаких попыток блокады или осады Газы. Никакого сокращения территории Газы», – заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, по окончании конфликта может потребоваться некий переходный период, однако в посткризисном управлении должны принимать участие палестинцы.

«Оно должно включать в себя управление под руководством палестинцев и объединение Газы с Западным берегом под управлением Палестинской администрации», – сказал он.