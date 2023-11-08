Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 10:21

В минувший вторник американские демократы добились убедительной победы на ряде выборов в штатах. Это стало для партии с не самым популярным лидером лучом надежды на победу на выборах 2024 года как президентских, так и в Конгресс. Главными новостями локальных выборов, которые сейчас под аршинными заголовками выносят центральные газеты, было две. В штате Кентукки, глубоко республиканском, был переизбран губернатор-демократ Энди Бешир. И второе - в важном ключевом на всех выборах штате Вирджиния, губернатором которой является республиканец Джон Янгкин, демократам удалось вновь подмять по себя House of Delegates — местную законодательную ассамблею.

Отдельно стоит и победа сторонников права граждан на аборты в штате Огайо, что тоже стало вызовом для республиканцев. Победа 45-летнего губернатора Кентукки стала вдохновляющим примером для демократов. Оказалось, что вполне можно добиться победы и в штатах с преобладающим числом сторонников Трампа. «По всей стране демократия выиграла и MAGA (группировка Трампа — «Сделаем Америку вновь великой») проиграла. Голосуют избиратели, а не опросы мнения. Идем же к победе в следующем году!» — написал в своем Twitter президент Джо Байден. Пока трудно предсказать, повлияют ли результаты этих выборов на усиление позиций хозяина Белого дома. Он недаром сравнил избирателей и опросы — по последним данным CNN, опубликованным вчера, Трамп набирает 49 процентов среди зарегистрированных избирателей, а Байден 45. «Байден в беде, а демократы нет», - пишет в этой связи газета Конгресса The Hill. Как же преодолеть этот диссонанс? На этой неделе The Washington Post опубликовала еще один, вовсе удивительный опрос. По нему, в то время как Байден уступает Трампу около 4 процентов в колеблющихся шести штатах, в случае, если на арену выйдет неназванный кандидат от демократов, он победит Трампа с преимуществом в 12 процентов! Вау! – остается сказать на это.

Это сенсационное сообщение, безусловно, заставляет демократов задуматься об альтернативном кандидате на выборах 2024 года — время для этого еще есть. В конечном итоге очередная схватка двух старцев, каждый с очевидными признаками деменции, делает Америку посмешищем для всего мира. Кто же может стать этим альтернативным кандидатом? Как считают американские политтехнологи - тот же самый губернатор Кентукки Бешир, которого The Hill называет «восходящей звездой демократов». Но есть и другие кандидаты — губернатор Калифорнии 56-летний Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана 52-летняя Гретхем Уитмер. Они, как говорят опросы, добились бы убедительной победы над Трампом. Но есть и сильные противники всемогущего Дональда в рядах его собственной партии. Это в прошлом губернатор Южной Каролины и представитель США в ООН 51-летняя Никки Хейли.