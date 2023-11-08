Не Трамп и не Байден, а Никки Хейли новый поворот
В минувший вторник американские демократы добились убедительной победы на ряде выборов в штатах. Это стало для партии с не самым популярным лидером лучом надежды на победу на выборах 2024 года как президентских, так и в Конгресс.
Главными новостями локальных выборов, которые сейчас под аршинными заголовками выносят центральные газеты, было две. В штате Кентукки, глубоко республиканском, был переизбран губернатор-демократ Энди Бешир. И второе - в важном ключевом на всех выборах штате Вирджиния, губернатором которой является республиканец Джон Янгкин, демократам удалось вновь подмять по себя House of Delegates — местную законодательную ассамблею.
Отдельно стоит и победа сторонников права граждан на аборты в штате Огайо, что тоже стало вызовом для республиканцев.
Победа 45-летнего губернатора Кентукки стала вдохновляющим примером для демократов. Оказалось, что вполне можно добиться победы и в штатах с преобладающим числом сторонников Трампа. «По всей стране демократия выиграла и MAGA (группировка Трампа — «Сделаем Америку вновь великой») проиграла. Голосуют избиратели, а не опросы мнения. Идем же к победе в следующем году!» — написал в своем Twitter президент Джо Байден.
Пока трудно предсказать, повлияют ли результаты этих выборов на усиление позиций хозяина Белого дома. Он недаром сравнил избирателей и опросы — по последним данным CNN, опубликованным вчера, Трамп набирает 49 процентов среди зарегистрированных избирателей, а Байден 45.
«Байден в беде, а демократы нет», - пишет в этой связи газета Конгресса The Hill.
Как же преодолеть этот диссонанс? На этой неделе The Washington Post опубликовала еще один, вовсе удивительный опрос. По нему, в то время как Байден уступает Трампу около 4 процентов в колеблющихся шести штатах, в случае, если на арену выйдет неназванный кандидат от демократов, он победит Трампа с преимуществом в 12 процентов! Вау! – остается сказать на это.
Это сенсационное сообщение, безусловно, заставляет демократов задуматься об альтернативном кандидате на выборах 2024 года — время для этого еще есть. В конечном итоге очередная схватка двух старцев, каждый с очевидными признаками деменции, делает Америку посмешищем для всего мира.
Кто же может стать этим альтернативным кандидатом? Как считают американские политтехнологи - тот же самый губернатор Кентукки Бешир, которого The Hill называет «восходящей звездой демократов».
Но есть и другие кандидаты — губернатор Калифорнии 56-летний Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана 52-летняя Гретхем Уитмер. Они, как говорят опросы, добились бы убедительной победы над Трампом.
Но есть и сильные противники всемогущего Дональда в рядах его собственной партии. Это в прошлом губернатор Южной Каролины и представитель США в ООН 51-летняя Никки Хейли.
Она — наиболее активная участница республиканских дебатов, третий раунд которых проходил в эту среду. Какое-то время Хейли билась с другим кандидатом, губернатором Флориды Роном Десантисом, за второе место после Трампа, но сейчас стала опережать его благодаря своему агрессивному стилю, фотогеничности и недюжинному красноречию. Если в августе ее рейтинг среди кандидатов-республиканцев составлял 10 процентов, то к третьему туру дебатов он достиг 16 процентов. И если эта тенденция будет продолжаться, то вполне возможно, что к мартовскому «супервторнику», когда в праймериз примут участие сразу 15 штатов, она догонит Трампа, который пока вне конкуренции со своими 43 процентами.
Для окружающего мира важно то, что Хейли является самой активной среди кандидатов-республиканцев сторонницей продолжения — и увеличения - военной помощи Украине. И здесь она находит решительную поддержку среди контролируемого демократами Сената. Там и был заблокирован предложенный спикером Палаты представителей Майком Джонсоном пакет военной помощи Израилю, который не включал военную и другую помощь Украине. Подавляющее большинство сенаторов абсолютно убеждено, что оба пакета должны идти в связке.
Как пишет The Washington Post, Хейли со своим опытом «стала бы ответственным лидером Америки, если бы ей удалось обойти соперников и победить на ноябрьских выборах». Поразительное признание в редакционной статье газеты, близкой к демократической партии! Такое ощущение, что она не против поискать кандидата на президентство даже в рядах конкурентов, лишь бы не допускать к власти безбашенного Трампа.
Конечно же, сценарий, при котором обе партии поменяют своих кандидатов и найдут новый порох в пороховницах вместо заплесневелого, увы, пока маловероятен благодаря американской политической инерции и архаичному выборному законодательству. Но мир стал более динамичным и до выборов ситуация может измениться. В то время как другие кандидаты ломают копья в спорах на дебатах, Трамп их демонстративно игнорирует, а большую часть времени вместе с членами своего семейства (такими же мошенниками, как и он сам) пытается опротестовать обвинения в бесчисленных нарушениях закона. Череда этих судов будет проходить вплоть до выборов, и американской публике может надоесть спектакль, в котором Трамп изображает из себя жертву политических преследований.
Требование найти более адекватного кандидата в президенты в Америке точно будет нарастать.