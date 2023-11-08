Представитель президента: Многое зависит от искренности Еревана

Заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией возможно, если последняя будет твердо привержена ему и проявит конструктивную позицию в мирном процессе. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью итальянскому агентству Adnkronos в ходе рабочего визита в Италию.

По словам Амирбекова, достижение мира и спокойствия в регионе возможно, если Армения "перестанет имитировать свое участие в мирном процессе и возобновит конструктивную работу над проектом мирного соглашения, предложенным Азербайджаном более года назад и основанным на пяти основополагающих принципах международного права".

Представитель президента подчеркнул, что положительный исход переговоров "во многом будет зависеть от уровня искренности властей Армении", которые, к сожалению, сегодня придерживаются двойственного подхода: "С одной стороны, они говорят о желании завершить работу над мирным соглашением, с другой - развязали дипломатическую войну против Азербайджана".

По словам Амирбекова, власти Армении "злоупотребляют" различными международными площадками, такими как Совбез ООН, Европарламент и даже сам Евросоюз. Таким образом, Ереван "не только отвлекает внимание всех заинтересованных сторон от основного пути к миру, но и заводит процесс в тупик", считает посол, уточнив, что "Баку не выдвигает никаких условий" для достижения соглашения.

"Но я думаю, что для достижения окончательного соглашения Армения должна продемонстрировать, что она уважает уже взятые ранее на себя обязательства, что она будет выполнять данные в прошлом обещания, — уточнил он. — Я думаю, что Армения должна возобновить переговоры по проекту мирного соглашения, но на самом высоком уровне, и прекратить попытки преследовать при помощи своих союзников собственные узкие политические цели на параллельных направлениях".

Представитель президента отверг как абсолютно беспочвенные утверждения армянской стороны об этнических чистках и геноциде, якобы совершенных Азербайджаном в Карабахском регионе, обвинив официальный Ереван в банальном обесценивании этих понятий, в то время как "факты на местах говорят как раз об обратном". Амирбеков отметил, что именно Армения осуществила этническую чистку в отношении азербайджанского населения, а акт геноцида был осуществлен ею в городе Ходжалы. При этом представитель президента заявил, что Азербайджан "уважает права всех жителей страны, в том числе этнических армян, проживающих в Карабахском регионе".

Амирбеков также рассказал о широкомасштабных восстановительных работах, осуществляемых азербайджанскими властями на освобожденных от тридцатилетней армянской оккупации территориях, на что правительством страны уже потрачено более семи миллиардов долларов США.

Он также подробно остановился на одной из основных проблем, с которой столкнулся Азербайджан в ходе постконфликтного восстановления, а именно беспрецедентном загрязнении освобожденных территорий различного рода минами и неразорвавшимися боеприпасами.

"Армения установила около 1,5 миллиона наземных мин, и число жертв с азербайджанской стороны постоянно растет. На сегодня, уже после прекращения огня, число жертв армянского минного террора в Азербайджане составляет 337 человек", — сказал он.