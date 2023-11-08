Путин прилетел в Астану: цель визита

Президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и вместе с ним примет участие в форуме межрегионального сотрудничества, сообщают российские СМИ.

Стороны в ходе переговоров планируют «сверить часы» по всему комплексу отношений, заявлял ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Сначала Путин и Токаев проведут беседу в узком составе, далее пройдут «обстоятельные российско-казахстанские переговоры», рассказали в Кремле. По итогам встречи состоится подписание документов, президенты сделают совместное заявление для СМИ.

Кроме того, в этот день Путин и Токаев по видеосвязи будут участвовать в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в Костанае.