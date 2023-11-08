Ильхам Алиев на саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте фото
9 ноября в столице Узбекистана городе Ташкент проходит 16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.
Затем было сделано совместное фото.
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