Ильхам Алиев на саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте фото

9 ноября в столице Узбекистана городе Ташкент проходит 16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Затем было сделано совместное фото.