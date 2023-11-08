Так, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли раскритиковала предпринимателя Вивека Рамасвами в связи с регистрацией последнего на связанной с Китаем соцсети TikTok. Предприниматель, известный своими азербайджанофобскими высказываниями, резко парировал выпад, обвинив бывшего губернатора Южной Каролины в лицемерии в связи с использованием видеосервиса со стороны ее дочери.

В ходе дебатов кандидатов в президенты от Республиканской партии в Майами разгорелись нешуточные страсти вокруг использования платформы TikTok, передают американские СМИ.

Рамасвами заявил: "Она насмехалась надо мной за появление в TikTok, тогда как ее собственная дочь долгое время использовала это приложение, так что, возможно, вам следует сначала позаботиться о своей семье".

В ответ на это Хейли резко вспылила: "Не вмешивай мою дочь в свою речь, — а затем добавила, — ты просто подонок".

Спор возник в ответ на вопрос модераторов NBC о решении Рамасвами зарегистрироваться в TikTok после того, как он назвал его "цифровым фентанилом" (мощный наркотик - прим.) и выразил готовность "полностью запретить TikTok". Рамасвами стал защищать свое присутствие в соцсети утверждениями, что это способ обратиться к молодым избирателям, и призвал запретить "любой американской компании передавать американские персональные данные китайцам".

Кроме того, в ходе дебатов Рамасвами охарактеризовал Хейли, единственную женщину на сцене, как "Дика Чейни на каблуках в три дюйма", сравнив ее внешнеполитическую позицию с мировоззрением бывшего вице-президента, прославившегося своей воинственной позицией. Хейли отреагировала: "Это пятидюймовые каблуки, и я бы не стала их носить, если в них нельзя было бегать, — добавив, — они не дань моде, они - военное снаряжение".