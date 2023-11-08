Хуситы показали кадры уничтожения американского БПЛА видео
Минобороны Йемена (подконтрольное йеменским хуситам) показало кадры сбития американского разведывательного дрона над территориальными водами страны. Видеокадры были опубликованы в Telegram-канале движения.
Хуситы заявили, что американский БПЛА MQ-9 шпионил в пользу Израиля в его войне против ХАМАС.
Минувшей ночью высокопоставленный чиновник Пентагона подтвердил, что хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper «над международными водами у побережья Йемена».
Хуситы показали кадры уничтожения американского БПЛА pic.twitter.com/EjWAOnXcEE— Bellman13 (@Bellman138) November 9, 2023